Giorgia Meloni presenta il suo secondo libro, “La visione di Giorgia”, uscito negli Stati Uniti con una prefazione scritta dal vicepresidente americano JD Vance, che ha voluto sottolineare l’aspetto personale e politico del volume.

“La visione di Giorgia”. Con prefazione firmata da una persona speciale: il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Dopo il debutto con la sua autobiografia “Io sono Giorgia” (“I am Giorgia”), il 26 aprile in America uscirà anche il secondo libro della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni: si tratta dell’intervista di Alessandro Sallusti “La versione di Giorgia” uscito a settembre del 2023 per Rizzoli. Nella traduzione della casa editrice Skyhorse il titolo diventa ancora più celebrativo: “La visione di Giorgia”. A darne notizia è stata nella notte la giornalista americana di Politico Sophie Cai, autrice della newsletter sulla Casa Bianca West Wing Playbook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La visione di Giorgia”: negli Usa esce il secondo libro di Meloni. Prefazione del vicepresidente Vance

A Milano, nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e Rubio.

Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, in una giornata intensa dedicata alla politica internazionale.

