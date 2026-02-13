Esce in Usa libro Meloni Giorgia’s vision con prefazione di Vance

Il libro “Giorgia’s Vision” è stato pubblicato negli Stati Uniti, perché la casa editrice americana ha deciso di tradurre e diffondere le idee di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio si racconta attraverso un’intervista di Alessandro Sallusti, che rivela anche alcuni aspetti poco noti della sua vita politica. La prefazione, scritta dal senatore Vance, introduce i lettori al pensiero della leader italiana e alle sue proposte per il futuro.

Roma, 13 feb. (askanews) – Esce negli Stati Uniti il libro-intervista “Giorgia’s Vision”, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervistata da Alessandro Sallusti. E per l’edizione americana la prefazione è stata scritta dal vice presidente Usa JD Vance. A rivelarlo su X è Sophia Cai, giornalista di “Politico”, che pubblica anche l’immagine della copertina. Il libro – precisa – uscirà ad aprile. Sulla copertina, a fianco della foto della premier, una frase di Donald Trump: Meloni è “una delle vere leader del mondo”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su esce libro “La visione di Giorgia”: negli Usa esce il secondo libro di Meloni. Prefazione del vicepresidente Vance Giorgia Meloni presenta il suo secondo libro, “La visione di Giorgia”, uscito negli Stati Uniti con una prefazione scritta dal vicepresidente americano JD Vance, che ha voluto sottolineare l’aspetto personale e politico del volume. La «versione di Giorgia» diventa la «visione». Il libro (con titolo pimpato) sulla premier esce negli Usa con la prefazione del vicepresidente JD Vance Giorgia Meloni diventa la protagonista di un nuovo libro negli Stati Uniti, dove il volume intitolato “La visione di Giorgia” uscirà il 26 aprile con una prefazione del vicepresidente JD Vance. Ultime notizie su esce libro Argomenti discussi: Il libro di Meloni esce a fine aprile negli Usa, prefazione di Vance; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Esce in aprile negli Usa il biopic su Cucinelli; Milano-Cortina, Sophia Kirkby: Sono single, chi esce con me?. L'atleta Usa riceve 600 proposte dopo l'appello. Esce in Usa libro Meloni Giorgia’s vision con prefazione di VanceRoma, 13 feb. (askanews) – Esce negli Stati Uniti il libro-intervista Giorgia’s Vision, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervistata da Alessandro Sallusti. E per l’edizione amer ... ildenaro.it Esce negli USA Giorgia's Vision, con la prefazione di JD Vance e una frase di Trump in copertinaEsce negli Stati Uniti il libro-intervista Giorgia's Vision, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervistata da Alessandro Sallusti. Ma la notizia è che per l'edizione americana la ... msn.com La «versione di Giorgia» diventa la «visione». Il libro (con titolo pimpato) sulla premier esce negli Usa con la prefazione del vicepresidente JD Vance x.com Dopo un anno di lavoro, ci siamo! Venerdì 27 febbraio esce il mio libro “Geopolitica a portata di mano. Capire il mondo in un’epoca davvero complicata”, edito da @cairolibri È già acquistabile in pre-ordine su tutti gli store online: trovate il link diretto in bio, - facebook.com facebook