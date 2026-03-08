Guerra in Iran Trump lancia un messaggio a Meloni | Cerca sempre di aiutare Il Pd | Governo smentisca

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso apprezzamento per il sostegno di Giorgia Meloni, affermando che l'Italia cerca sempre di aiutare. Ha anche ricordato la disponibilità dell'Italia nel contesto della guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il Partito Democratico ha chiesto che il governo smentisca questa dichiarazione.

Guerra in Iran, Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare". Il Pd: "Il governo smentisca"

Trump blinda l’asse con Meloni: «Ottima leader, cerca sempre di aiutare». L’ira del Pd: «Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze...

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Guerra Iran-Usa, diretta. Trump: «Stiamo vincendo, il conflitto continuerà». Kuwait, attacco di droni contro l'aeroporto internazionale. I pasdaran iraniani hanno dichiarato di aver sferrato un attacco missilistico verso la base Usa di Juffair, in Bahrein. Lo riporta Al Jazeera. Ciò - secondo l'Iran - in risposta all'offensiva da parte ...

Guerra in Iran oggi, Trump duro con Starmer: Londra invia due portaerei. Non servono più e non abbiamo bisogno di gente che si unisce a guerra vinta. Teheran: Catturati militari Usa in un Paese vicino, ma Centcom: Menzogne. Meloni: L'Italia non è in guerra e non intende entrarci. Media: Ferito il figlio di Khameini.

Nel nono giorno di guerra Teheran si risveglia sotto una coltre di nuvole nere. Pesanti bombardamenti di Israele e Stati Uniti sugli impianti petroliferi intorno alla città: si segnalano vittime e una pioggia scura che ha fatto scattare l'allarme sanitario.

È terrificante, sostiene il cardinale Cupich, ridurre la guerra a un gioco, usare "la sofferenza del popolo iraniano come sfondo per il nostro intrattenimento". Elettrizzati e ciechi di fronte alla guerra, perdiamo la nostra umanità.