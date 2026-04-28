Melito svolta sull’incidente del 20enne in moto | Colpito da auto che non ha rispettato precedenza

A Melito, un incidente avvenuto il 20 aprile ha coinvolto un giovane in moto, che è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite. Le prime ricostruzioni indicano che il 20enne sia stato colpito da un’auto che non avrebbe rispettato la precedenza, escludendo quindi che si sia trattato di un tamponamento autonomo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Non è stato un tamponamento autonomo a provocare l'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita Domenico, il 20enne ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dopo uno scontro in moto avvenuto lo scorso 20 aprile a Melito. Il ragazzo, in sella alla sua due ruote, una Honda Africa Twin, avrebbe impattato contro una Jeep Renegade di colore bianco che si è immessa lungo via Roma senza rispettare la precedenza. È quanto emerge da un video acquisito dai legali della famiglia e trasmesso alle forze dell'ordine. Nel filmato si vede la macchina uscire da u un'area di sosta e immettersi lungo l'arteria principale mentre la moto con a bordo Domenico sfreccia una frazione di secondo prima.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, svolta sull’incidente del 20enne in moto: “Colpito da auto che non ha rispettato precedenza” Lo trovo a terra dopo un incidente… e chi l’ha causato scappa via Notizie correlate Violento incidente a Melito: 20enne sbalzato dalla moto, è in pericolo di vitaGrave incidente stradale a Melito di Napoli, dove un giovane centauro è rimasto ferito in modo gravissimo dopo un violento impatto avvenuto nel... Mancata precedenza, terrificante schianto auto-moto: biker 'vola' sull'asfaltoTerribile impatto tra due veicoli nella prima mattinata di martedì 21 aprile, poco dopo l’alba, lungo via Giuseppe Mazzini a Castiglione delle...