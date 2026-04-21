Mancata precedenza terrificante schianto auto-moto | biker ' vola' sull' asfalto

Nella prima mattinata di martedì 21 aprile, poco dopo l’alba, si è verificato un grave incidente lungo via Giuseppe Mazzini a Castiglione delle Stiviere. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, a causa di una mancata precedenza, con il motociclista che è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per soccorrere i coinvolti e per i rilievi di rito.

Terribile impatto tra due veicoli nella prima mattinata di martedì 21 aprile, poco dopo l’alba, lungo via Giuseppe Mazzini a Castiglione delle Stiviere. Erano circa le 7 quando, per cause ancora da chiarire, una moto e un’automobile si sono scontrate con grande violenza.I coinvolti e le possibili.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-moto, biker 'vola' sull'asfalto: è in gravi condizioni Terrificante incidente tra un'auto e due moto: biker gravissimo, traffico in tiltAlle prime luci del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, un terribile incidente stradale ha paralizzato la viabilità cittadina.