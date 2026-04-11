Benevento onora il luminare del melanoma | il trionfo di Ascierto

A Benevento si è svolta una cerimonia al Palazzo Paolo V per conferire la cittadinanza onoraria a un noto oncologo internazionale specializzato nel melanoma. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, in un momento che ha unito l’apprezzamento per le competenze scientifiche del professionista e il riconoscimento delle sue radici locali. La cerimonia ha sottolineato il legame tra la figura e la città.

Il Palazzo Paolo V di Benevento ha accolto la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo di rilevanza mondiale, in un momento che celebra sia l’eccellenza scientifica che il legame profondo con le radici sannite. L’evento, che ha la partecipazione del sindaco Clemente Mastella e del presidente dell’Assise Renato Parente, ha voluto onorare l’uomo nato a Solopaca, sottolineando come il successo internazionale del ricercatore affondi le basi nella sua terra d’origine. Le radici sannite e il riconoscimento di una carriera d’eccellenza. Per il professore, nato nel territorio di Solopaca, ricevere questo titolo formale ha rappresentato un momento di forte emozione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento onora il luminare del melanoma: il trionfo di Ascierto Benevento onora Ascierto: il primato mondiale contro il melanomaIl professor Paolo Antonio Ascierto riceverà la cittadinanza onoraria di Benevento venerdì 10 aprile alle ore 17,15. Melanoma, Ascierto (Scito): “Con immunoterapia più speranze per metà forme gravi”(Adnkronos) – C'era un tempo, non troppo lontano, in cui una diagnosi di melanoma metastatico lasciava poche speranze, con un'aspettativa di vita...