Venerdì 10 aprile alle 17:15, la città di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria al professor Paolo Antonio Ascierto. La cerimonia si svolgerà nel centro cittadino e rappresenta un riconoscimento ufficiale per il contributo del medico alla lotta contro il melanoma. Ascierto è noto a livello internazionale per aver raggiunto un primato mondiale nel trattamento di questa forma di tumore.

Il professor Paolo Antonio Ascierto riceverà la cittadinanza onoraria di Benevento venerdì 10 aprile alle ore 17,15. La cerimonia si terrà all’interno di Palazzo Paolo V per celebrare l’eccellenza dell’oncologo. L’evento rappresenta il culmine di un percorso iniziato il 18 marzo, data in cui il Consiglio comunale ha votato all’unanimità per conferire questo prestigioso riconoscimento al medico. L’appuntamento di venerdì prossimo non sarà solo una formalità istituzionale, ma il riconoscimento pubblico di una carriera che ha messo l’Italia e la Campania al centro della scena scientifica mondiale. Un primato globale nella lotta contro il melanoma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento onora Ascierto: il primato mondiale contro il melanoma

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