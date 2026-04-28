«Sono d’accordo sul fatto che la retorica d’odio e violenta sia qualcosa da rifiutare, e penso che un bel modo di iniziare ad abbassare i toni sarebbe avviare una conversazione a riguardo con suo marito». Così Jimmy Kimmel, durante il suo talk show in onda su ABC, ha replicato a Melania Trump che l’aveva attaccato per averla definita « vedova in attesa » in un discorso-parodia, tre giorni prima del fallito attentato durante la cena dei giornalisti all’hotel Hilton di Washington. Melania e Donald Trump alla cena dei giornalisti (Ansa). La battuta su Melania Trump nel discorso-parodia. La battuta sulla «vedova in attesa» faceva parte di una parodia del discorso che, per tradizione, viene fatto da un comico alla cena di gala e in cui solitamente vengono presi ironicamente di mira i presenti, compreso il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Melania «vedova in attesa», Jimmy Kimmel replica alle accuse dei Trump

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