Nella stagione attuale, Milan, Juventus e Napoli stanno affrontando una nuova sfida nella loro classifica, puntando a ottenere il secondo posto. La corsa tra queste tre squadre si fa sempre più serrata, con ogni partita che può fare la differenza. La lotta per la posizione che segue la vetta si sta rivelando più complessa del previsto, e tutte e tre le squadre sono impegnate a conquistare punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica.

«Il secondo posto è il primo dei perdenti», una vera e propria provocazione di Antonio Conte? Forse, ma vale anche, e soprattutto, come stimolo per questo rush finale. Negli spogliatoi, inoltre, non si può restare indifferenti alla tempesta legata a Rocchi e Gervasoni che, in questi ultimi giorni, ha colpito la Serie A e che potrebbe interessare anche l'Inter. Ad oggi, però, il mantra di Conte potrebbe essere cambiato. Si, perchè al momento il secondo posto vale molto di più di una medaglia di argento. Allegri, allenatore rossoneri, a soli du punti dal secondo posto e in piena corsa, si sta appassionando al tema legato a tutto il marasma in Seria A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Meglio secondi che primi”: la ‘nuova’ corsa di Napoli, Milan e Juventus

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