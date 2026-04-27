juventus di canio la juventus sta meglio del milan

In un'intervista recente, Di Canio ha affermato che la Juventus si trova in condizioni migliori rispetto al Milan, attribuendo questa situazione alle scelte del tecnico Spalletti. La dichiarazione arriva nel quadro di un confronto tra le due squadre che si protrae da settimane, con opinioni divise sulla forma fisica e le prestazioni delle formazioni. Le parole dell'ex calciatore si inseriscono nel dibattito pubblico riguardante l'andamento delle squadre in campionato.

Di Canio incorona la Juve: “È la squadra più in forma, merito di Spalletti”. Nel consueto dibattito domenicale di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha espresso un giudizio estremamente lusinghiero sul momento della Juventus, mettendola persino un gradino sopra le rivali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus, l'analisi a Sky Calcio Club di Di Canio sui miglioramenti dei bianconeri con Spalletti

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