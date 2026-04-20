Corsa Champions Di Canio commenta | La Juventus sta meglio di Napoli e Milan

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha commentato la situazione delle squadre di Serie A in vista della qualificazione in Champions League durante un'intervista a 'Sky Calcio Club'. Di Canio ha affermato che la Juventus si trova in una posizione migliore rispetto a Napoli e Milan. Le sue dichiarazioni riguardano lo stato di forma e le prospettive delle squadre in corsa per ottenere un posto nella competizione europea.

Questa sera si chiuderà la 33^ giornata di Serie A col posticipo salvezza tra Lecce e Fiorentina. Il turno però ha dato risposte importanti per quanto riguarda il discorso Champions League. Come noto, solo le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno alla prossima edizione della competizione più prestigiosa d'Europa. Con la vittoria di ieri pomeriggio al 'Bentegodi' contro il Verona di Paolo Sammarco, il Milan ha blindato il suo posto tra le prime del campionato. Visto il k.o. del Como col Sassuolo, la distanza con i lariani quinti è ora di 8 punti. Questo vuol dire che al Diavolo servono 7 punti nelle prossime cinque gara per trovare la matematica certezza del ritorno in Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Corsa Champions, Di Canio commenta: “La Juventus sta meglio di Napoli e Milan” JUVE: CAOS rigore! INTER e NAPOLI: che livello! MILAN: “miracolo” di Allegri | 18ª Serie A Notizie correlate Juventus, Di Canio “Juve avvantaggiata nella corsa Champions”Il commento di Di Canio Paolo Di Canio ha detto la sua nella corsa Champions della Juventus nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. Leggi anche: Di Canio: «Juve meglio di Napoli e Milan, è la candidata più seria al secondo posto per un motivo» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, le news tra la corsa Champions e l'allenamento; La cosa migliore successa alla Juve negli ultimi 5 anni, È un genio: le sentenze Sky; Di Canio prende il tavolo a testate per il calcio italiano: Masolin ride, Capello in soccorso, la scena folle a Sky; Cafu elogia Gasperini: Ottimo lavoro, spero possa vincere lo scudetto a Roma!, poi commenta la corsa Champions. Di Canio avverte Milan e Napoli nella corsa Champions: «La Juve sembra stare meglio, ecco il motivo»Di Canio avverte il Milan negli studi di Sky Calcio Club. Le parole dell'ex calciatore sulla corsa Champions preoccupano i rossoneri ... milannews24.com Corsa Champions, chi la spunta? Di Canio: Juventus avvantaggiata psicologicamenteMancano dieci partite al termine del campionato 2025/26 e, ad oggi, nessuno può dire con certezza quali saranno le squadre che rappresenteranno la Serie A nella prossima Champions League. Se per Inter ... tuttomercatoweb.com Weekend decisivo per lo Scudetto e la corsa Champions League Quando ormai mancano cinque giornate alla fine del campionato, l'Inter vola a +12 e ipoteca la vittoria del titolo, mentre i passi falsi di Como e Roma permettono alla Juventus di allungare a + - facebook.com facebook Il calendario di #Juve, #Como, #Roma e #Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto x.com