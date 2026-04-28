Meglio non avere tatuaggi se vuoi affittare un alloggio a Torino | la denuncia del tatuatore-influencer sui social

Un tatuatore di Torino ha condiviso sui social una denuncia riguardo alle pratiche di affitto di alloggi nella città. Nel suo post, ha descritto come alcuni proprietari chiedano ai potenziali inquilini se hanno tatuaggi in vista, ponendo questa domanda come requisito per poter affittare un immobile. La conversazione si è concentrata su questa richiesta, che ha attirato l’attenzione di altri utenti e ha sollevato questioni sulla discriminazione nel settore immobiliare.

“Non hai tatuaggi in vista?”. È difficile contestualizzare questo tipo di domanda all'interno di una conversazione che verte sull'affitto di una casa, ma è proprio da questa domanda che si muove la denuncia arrivata via social da Luca Frangioni, tatuatore torinese e più noto sulle piattaforme con.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Fabrizio Corona rincara la dose contro Gerry Scotti: minaccia di avere le prove «Meglio se non mi denuncia»Il botta e risposta tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti continua ad alimentare polemiche. Torino, il consigliere Ahmed Abdhullai denuncia chi lo ha insultato sui socialDopo le minacce e gli insulti xenofobi e razzisti ricevuti via social, il consigliere comunale del Pd di Torino, Abdullahi Ahmed, ha deciso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dentro il paradiso estroso di Loucresse i tatuaggi sono ricordi disegnati a matita; Nicola Berti si è sposato ma non scorda l'Inter: Meglio sconfitti che milanisti, lo ripeterei 100 volte; Erasmo Genzini, intervista al Vito di Roberta Valente: Quando non recito, mi sento completamente fuori posto. Per i consulenti è meglio puntare sui bond con scadenza breve: oltre i 10 anni c’è troppo rischio tasso di interesse - facebook.com facebook Solo Lautaro meglio di Malen 4-3-2-1 powered by SisalTipster, tutti i lunedì sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com