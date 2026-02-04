Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti e lancia nuove accuse. L’ex re dei paparazzi insiste, sostenendo che il silenzio di Scotti non sia casuale e minaccia di avere prove che potrebbero mettere in imbarazzo il conduttore Mediaset. La polemica tra i due sembra destinata a proseguire, con Corona che non si ferma e rivolge nuove minacce pubbliche.

Il botta e risposta tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti continua ad alimentare polemiche. Dopo le accuse lanciate nelle scorse settimane, l’ex re dei paparazzi torna a parlare del conduttore Mediaset, sostenendo che il silenzio legale di Scotti non sarebbe casuale. Ospite di un programma televisivo, Corona rilancia le sue tesi e lascia intendere di avere elementi tali da scoraggiare qualsiasi azione giudiziaria nei suoi confronti. Una ricostruzione unilaterale, la sua, che però riaccende il dibattito e alza ulteriormente il livello dello scontro. Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti e fa nuove, gravi illazioni: ecco perché non l’avrebbe denunciato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fabrizio Corona rincara la dose contro Gerry Scotti: minaccia di avere le prove «Meglio se non mi denuncia»

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Peppe Iodice su Canale 21.

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fabrizio Corona e la confessione su Gerry Scotti che sta sconvolgendo il web. Le sue parole #corona

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Claudio Lippi dall'ospedale: 'Maria De Filippi non si cura del talento'; Caso Signorini, il giudice ordina la rimozione dei video di Falsissimo. Corona: Mi vogliono zittire!; Falsissimo, il giudice blocca la puntata del 26 gennaio: la replica di Corona; Gerry Scotti ha capito come battere Fabrizio Corona: la risposta alle rivelazioni social è un trattato di comunicazione.

Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un ...L'ex re dei paparazzi parla dopo la chiusura dei suoi profili social: Ho sempre guadagnato milioni, ma qui studio 20 ore ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona dopo la chiusura di Instagram: Distruggo Google/ Poi annuncia dove e quando riappariràFabrizio Corona pronto a tornare su Instagram dopo il blocco dei suoi profili social: l'annuncio dell'ex re dei paparazzi ... ilsussidiario.net

#ClaudioLippi risponde a chi dice che sta sputando nel piatto dove ha mangiato e dice la sua sui profili social di #FabrizioCorona che sono stati chiusi Lippi ha fatto un altro video sul suo nuovo profilo Instagram e per prima cosa ha detto la sua sulla chiusura - facebook.com facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com