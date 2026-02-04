Fabrizio Corona rincara la dose contro Gerry Scotti | minaccia di avere le prove Meglio se non mi denuncia

Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti e lancia nuove accuse. L’ex re dei paparazzi insiste, sostenendo che il silenzio di Scotti non sia casuale e minaccia di avere prove che potrebbero mettere in imbarazzo il conduttore Mediaset. La polemica tra i due sembra destinata a proseguire, con Corona che non si ferma e rivolge nuove minacce pubbliche.

Il botta e risposta tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti continua ad alimentare polemiche. Dopo le accuse lanciate nelle scorse settimane, l’ex re dei paparazzi torna a parlare del conduttore Mediaset, sostenendo che il silenzio legale di Scotti non sarebbe casuale. Ospite di un programma televisivo, Corona rilancia le sue tesi e lascia intendere di avere elementi tali da scoraggiare qualsiasi azione giudiziaria nei suoi confronti. Una ricostruzione unilaterale, la sua, che però riaccende il dibattito e alza ulteriormente il livello dello scontro. Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti e fa nuove, gravi illazioni: ecco perché non l’avrebbe denunciato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

