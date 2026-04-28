La squadra di pallavolo Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha annunciato la conferma della presenza del libero Chiara De Bortoli per la stagione 20262027. La giocatrice, considerata tra le migliori in Italia nel suo ruolo, continuerà a lavorare con l’allenatore Andrea Pistola. La società ha comunicato ufficialmente che De Bortoli rimarrà nel roster anche nel prossimo campionato, consolidando così la sua presenza nella squadra.

È ancora lei il libero delle tigri. Nuova conferma di spicco per la prossima stagione della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: il libero Chiara De Bortoli, una delle migliori nel suo ruolo a livello nazionale, sarà ancora agli ordini dell’allenatore Andrea Pistola nel campionato 20262027. Ecco le sue parole dopo la conferma in maglia Megabox: "È stata una stagione intensa, di grande crescita, che ci ha portato grandi gioie e anche a superare sfide importanti. A livello di squadra, abbiamo dimostrato di poter competere ad alti livelli, raggiungendo il nostro obiettivo in Europa, ovvero vincere la Challenge Cup, e migliorando la nostra posizione in classifica rispetto alla scorsa stagione in un campionato difficile come la Serie A1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Megabox De Bortoli c’è: "Qui per crescere ancora"

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