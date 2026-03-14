Un talento francese si sta facendo spazio nel Sassuolo, dopo aver parlato con il tecnico e un giocatore chiave della squadra. L’esordio in campionato è stato di pochi minuti, ma il giocatore sembra aver già mostrato interesse e volontà di crescere nel club. La sua presenza sul campo potrebbe diventare più significativa nelle prossime partite, a partire dalla sfida contro il Bologna.

SASSUOLO Chissà se l’esordio (gli ultimi 7’ più recupero di Lazio-Sassuolo) è un’ipoteca su un futuro appena cominciato, o anche solo su un minutaggio più sostanzioso domani pomeriggio contro il Bologna. Lo scopriremo presto, ma l’impressione è che in questo finale di stagione al quale il Sassuolo chiede solo (si fa per dire) di alzare l’asticella Darryl Bakola (foto) troverà spazi crescenti. Inevitabilmente, del resto, visto che su di lui, 18 anni compiuti a fine novembre, il Sassuolo ha investito 10 milioni (con la stessa cifra, per dare un’idea, ha riscattato Konè) per prelevarlo dal Marsiglia, e che il giovanotto, da qui alla 38ma giornata, andrà necessariamente testato ad alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il talento francese. Bakola e il desiderio di crescere in neroverde: "Qui dopo aver parlato con De Zerbi e Konè»

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