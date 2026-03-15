Qui non c’è alcuna saturazione Il turismo sano può crescere ancora

Il presidente di Federalberghi afferma che Bologna non è soggetta a sovraffollamento turistico e che il settore può continuare a svilupparsi senza problemi. Ha commentato i dati sulla tassa di soggiorno diffusi dall’amministrazione comunale, sottolineando che il turismo sostenibile ha ancora margini di crescita e può portare vantaggi a tutte le parti coinvolte.

Ma quale overtourism, Bologna può crescere ancora, con benefici per tutti. Giovanni Trombetti (foto), presidente di Federalberghi, dà una lettura su più livelli dei dati sulla tassa di soggiorno pubblicati da Palazzo d’Accursio. "Partiamo da un numero: gli hotel della città sono saturi appena al 70%, appena una dozzina di punti percentuali in più rispetto all’epoca precedente il boom turistico, quando eravamo al 57%, volumi trainati dal comparto fieristico, come del resto avviene ancora oggi. Il turismo sano ha ancora margini di crescita, soprattutto nei mesi estivi e a dicembre. La saturazione c’è negli appartamenti, impropriamente usati come strutture ricettive, con tutto il loro portato di tensioni sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Qui non c’è alcuna saturazione. Il turismo sano può crescere ancora" Articoli correlati Leggi anche: Farmaceutica, Cattani (Farmindustria): "Con AI e innovazione Italia può crescere ancora" Runjaic post Atalanta Udinese: «Siamo stati vicini al 3-2, Davis può ancora crescere tanto»Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Qui non c'è alcuna saturazione Il... Temi più discussi: Qui non c’è alcuna saturazione. Il turismo sano può crescere ancora; Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato; Un video pubblicato sui social dall’attivista australiana Leigh Swansborough mostra alcuni uomini legati al regime iraniano alla ricerca delle calciatrici della nazionale, fuggite dal loro hotel lunedi scorso nel tentativo di chiedere asilo in Australia. Le immagini,; Essere donna nell'Arma dei carabinieri: Qui non ci sono differenze, contano merito e professionalità. Qui non c’è alcuna saturazione. Il turismo sano può crescere ancoraFederalberghi commenta i dati 2025: Rivedere la redistribuzione del gettito ... msn.com La Direzione generale smentisce: Non c’è stata alcuna occupazioneQui non c’è stata alcuna occupazione, la notizia è assolutamente falsa. Così dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, smentiscono la notizia dell'occupazione di ... quotidianosanita.it Dopo la vittoria di “Io sono ancora qui” lo scorso anno, sarà ancora il Brasile ad alzare l’Oscar per il miglior lungometraggio internazionale Molti pensano... facebook #UdineseJuventus 0-1 90+7' | Finisce qui #ForzaUdinese #AlèUdin x.com