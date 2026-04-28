Secondo il rapporto 2025, la percentuale di italiani che guardano la televisione tradizionale è scesa al 79,5%, mentre aumentano le visualizzazioni di web e mobile TV. L’uso di internet resta molto diffuso, con il 90,4% degli utenti che cerca fonti indipendenti per verificare le informazioni e combattere la disinformazione digitale. La distribuzione dei mezzi di consumo si sta modificando in modo evidente negli ultimi anni.

? Cosa sapere Il rapporto 2025 mostra calo della TV classica al 79,5% e crescita web tv.. L'utenza internet al 90,4% cerca fonti indipendenti per evitare la disinformazione digitale.. A Roma, il 26 aprile 2026, il ventunesimo rapporto sulla comunicazione presentato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Rai e Tv2000 ha delineato un mediatico italiano caratterizzato da una stabilità che maschera profonde trasformazioni tecnologiche e nuovi modelli di consumo. Il quadro emerge da un’analisi dettagliata dei comportamenti d’uso nel 2025, dove la televisione tradizionale mostra i primi segni di un assestamento verso l’alto, pur perdendo terreno rispetto alle nuove piattaforme digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Media in Italia: la TV cala mentre web e mobile TV volano

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