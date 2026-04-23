ascolti tv vince la coppa italia e il gf vip cala

Nella serata del 22 aprile, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che la trasmissione dedicata alla Coppa Italia ha ottenuto i risultati migliori, superando le altre programmazioni. Contestualmente, il Grande Fratello Vip ha registrato un calo di ascolti rispetto alle precedenti puntate, in una serata caratterizzata da poche altre scelte di intrattenimento. La differenza di audience tra i due programmi si riflette nei numeri pubblicati dalle rilevazioni ufficiali.

I dati degli ascolti tv del 22 aprile assegnano la vittoria alla Coppa Italia, brutto segnale per il Gf Vip che cala in una serata facile Gliascolti tvdel 22 aprile assegnano la vittoria allaCoppa Italiacon la partita di Atalanta- Lazio, mentre il Gf Vip segna un calo nonostante la concorrenza debole. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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