Media il blocco di internet in Iran frena l' export di zafferano

In Iran, il blocco di Internet ha causato gravi conseguenze per il settore dell'esportazione di zafferano, interrompendo i collegamenti tra esportatori e acquirenti stranieri. La sospensione dei servizi online ha ostacolato le comunicazioni e le transazioni internazionali, incidendo sulla distribuzione di questa spezia. La situazione ha portato a una riduzione delle esportazioni e a difficoltà nelle relazioni commerciali con i mercati esteri.

Il blocco di Internet ha gravemente danneggiato le esportazioni di zafferano iraniano, interrompendo i contatti tra gli esportatori e i clienti internazionali. Lo scrive Iran International che cita ha dichiarato un funzionario del settore. Stando a dati pubblicati da Fao e World Bank, l' Iran è il principale produttore di zafferano, rappresentando circa l'85-95% dell'offerta globale. Il vicepresidente del Consiglio nazionale dello zafferano iraniano, spiega Iran International, ha affermato che molti esportatori non sono stati in grado di comunicare con gli acquirenti o di spedire la merce in tempo a causa del limitato accesso a Internet. Il funzionario ha aggiunto che l'interruzione ha creato un'opportunità per i concorrenti stranieri, tra cui l' Afghanistan, di vendere zafferano iraniano sui mercati globali con il proprio nome.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Media, il blocco di internet in Iran frena l'export di zafferano Notizie correlate La guerra in tavola. Il conflitto ferma anche l'export di zafferano iranianoCon i voli fermi dal 28 febbraio, rallenta anche l’arrivo in Europa della spezia di cui l’Iran copre il 90 per cento della produzione mondiale. Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sky TG24 Timeline: conseguenze del blocco di Hormuz; Everest inaccessibile, un enorme blocco di ghiaccio impedisce l’ascesa; Blocco di Hormuz, due navi sequestrate dall'Iran nello Stretto; TG5: Hormuz di nuovo chiuso Per blocco navale Usa Video. Media, il blocco di internet in Iran frena l'export di zafferano(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il blocco di Internet ha gravemente danneggiato le esportazioni di zafferano iraniano, interrompendo i contatti tra gli esportatori e i clienti internazionali. Lo scrive Iran I ... corrieredellosport.it Trump: «Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, mi sbagliavo su di lei». Media: «Nuovi negoziati Usa-Iran entro pochi giorni»Dopo lo stop al passaggio, un nave già sanzionata dagli Usa attraversa lo Stretto, secondo quanto riporta Reuters. L’offerta di Teheran di una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchim ... editorialedomani.it Solo il 19,9% degli italiani utilizza l’intelligenza artificiale, contro una media europea del 32,7%. Il dato, raccolto e diffuso da Eurostat, è aggiornato al 2025. E dice che il nostro paese è il penultimo tra quelli dell’unione per quanto riguarda l’impiego di questa t facebook "Gomorra. Tra le maglie del Sistema", seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop Fest ift.tt/K3XLdRe x.com