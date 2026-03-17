La guerra in tavola Il conflitto ferma anche l' export di zafferano iraniano

Il conflitto in Medio Oriente ha raggiunto anche le cucine, influenzando l’export di prodotti iraniani come lo zafferano. La guerra ha infatti interrotto le esportazioni di questa spezia, che rappresenta una delle principali entrate del paese. Mentre l’Iran produce circa il 30 per cento dello zafferano mondiale, le tensioni portano a blocchi e riduzioni nelle consegne all’estero, con ripercussioni sul mercato globale.

Con i voli fermi dal 28 febbraio, rallenta anche l’arrivo in Europa della spezia di cui l’Iran copre il 90 per cento della produzione mondiale. L’Italia è tra i principali importatori e la filiera comincia a sentire gli effetti del conflitto. Parla l'imprenditrice Mahsa Mehrnam (Saffron Milan): "Il problema più grave per chi in Iran non può più lavorare" Gli effetti del conflitto in medio oriente si misurano anche in cucina. Per esempio l’Iran copre il 30 per cento della produzione mondiale di pistacchi e melograni, ma sulle tavole europee dominano datteri e zafferano. Di quest’ultimo l’Iran detiene oltre il 90 per cento della produzione mondiale e l’anno scorso l’export ha segnato un record: nei soli primi quattro mesi del 2025 ha raggiunto i 60 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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