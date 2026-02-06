L’accordo tra Unione europea e India potrebbe portare vantaggi concreti per le aziende della meccanica a Reggio Emilia. Secondo la camera di commercio, il settore potrebbe vedere un aumento delle esportazioni e un impulso alle attività produttive. La chimica potrebbe approfittarne, ma è la meccanica a sembrare il settore più pronto a beneficiare subito. Le imprese locali sono già pronte a cogliere le opportunità offerte dall’intesa, sperando in una ripresa più forte dopo i mesi difficili.

È quello della meccanica il comparto dell’economia reggiana che potrebbe trarre i maggiori benefici dall’intesa commerciale tra Unione europea e India siglata nei giorni scorsi. Sui prodotti made in Reggio Emilia del settore, infatti, non solo fino ad oggi sono stati applicati dazi del 44% (che potrebbero ridursi), ma esiste un forte interesse dell’India. Tanto che nei primi nove mesi del 2025 proprio i macchinari reggiani hanno realizzato, da soli, due terzi abbondanti (66 milioni) dell’intero export provinciale verso il subcontinente (96 milioni), registrando inoltre una crescita del +20,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intesa Ue-India, la camera di commercio: "Meccanica e chimica ne beneficeranno"

Approfondimenti su Ue India

La firma di un accordo tra India e Unione Europea preoccupa l’Italia.

Simest e la Camera di commercio dell’India di Mumbai hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione economica tra Italia e India, facilitando le opportunità di investimento per le PMI di entrambi i Paesi e promuovendo la crescita internazionale delle imprese italiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: Accordo Ue-India, i punti principali dell’intesa più grande della storia di Nuova Delhi; L’intesa Europa–India in un mondo diviso; Accordo Ue-India, von der Leyen: Storia di due giganti. Auto, agricoltura, difesa: cosa prevede l'intesa; Ue-India, l’accordo di libero scambio in chiave anti Trump.

Intesa Ue-India, la camera di commercio: Meccanica e chimica ne beneficerannoÈ quello della meccanica il comparto dell’economia reggiana che potrebbe trarre i maggiori benefici dall’intesa commerciale tra Unione europea e India siglata nei giorni scorsi. Sui prodotti made in ... ilrestodelcarlino.it

Perché l’accordo commerciale tra Ue e India lascia il clima ai marginiPer la risoluzione dell’intesa di libero scambio, l’Ue ha lasciato intatto il Cbam sul piano giuridico: gli esportatori indiani continueranno a pagare il prezzo della CO? incorporata nei prodotti dest ... editorialedomani.it

Per la risoluzione dell’intesa di libero scambio, l’Ue ha lasciato intatto il Cbam sul piano giuridico: gli esportatori indiani continueranno a pagare il prezzo della CO2 incorporata nei prodotti destinati al mercato europeo. Tuttavia, come osservato da alcuni anal facebook

L'indiana Adani Defence & Aerospace Ltd e l'italiana Leonardo S.p.A. hanno firmato un protocollo d'intesa per la creazione di un ecosistema produttivo di elicotteri completamente integrato in India. La loro collaborazione mira a soddisfare i requisiti delle Forze x.com