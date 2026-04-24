Più turisti ma calano bar e ristoranti | come cambia l’ospitalità locale la fotografia della Camera di commercio

Nel 2025, il settore dell’ospitalità nella provincia di Forlì-Cesena ha registrato un aumento di turisti, mentre bar e ristoranti hanno subito una diminuzione di attività. La Camera di commercio ha fotografato questa situazione, evidenziando cambiamenti nelle abitudini di consumo e nelle dinamiche di mercato. La situazione riflette una fase di trasformazione strutturale per l’intero comparto, con nuovi flussi turistici che influenzano l’offerta locale.

Il settore "Alloggio e ristorazione" nella provincia di Forlì-Cesena chiude il 2025 con un quadro complesso, fatto di trasformazioni strutturali e nuovi flussi turistici. Secondo l'ultimo report dell'Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, il comparto mostra una resilienza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate I turisti sono arrivati ma spendono sempre meno. “Nei ristoranti non più scontrini da 50 euro, ma da 25”Siena, 22 aprile 2026 – Ritornano le belle giornate, la primavera entra nel vivo e riparte la stagione turistica a Siena, che già dai primi giorni di... Nuovo commercio in zona mare. Dai ristoranti alle palestre, cosa cambia con la variantePalestre, centri benessere, servizi per per le famiglie con bimbi piccoli, ma anche pubblici esercizi, street food, cucine centralizzate e tanto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Turismo ricettivo, primato Italia: calano gli italiani, boom di stranieri e giovani esploratori; Il corto circuito del turismo. Città piena, negozi in crisi: E’ il ‘mordi e fuggi’, consumi ridotti all’essenziale; Nei centri storici sempre meno negozi e più turisti: quali leve per la farmacia che vuole farsi trovare. Il turismo non vola più. Primi segnali di crisi dopo dieci anni d’oroCrescono le presenze dell’1,1% ma calano anche del 2,1% i giorni di permanenza. Il quadro della Camera di commercio: nella nostra provincia arrivano in 2,2 milioni. msn.com Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato da Antonio Alb x.com la Repubblica. . Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato - facebook.com facebook