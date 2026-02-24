Tommaso Paradiso tra Sanremo 2026 e le nozze | a Roma le pubblicazioni del matrimonio con Carolina Sansoni | Per me è sempre stata mia moglie

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, dopo aver pubblicato i documenti a Roma. La coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia prima di Sanremo 2026, dove il cantante potrebbe esibirsi. Paradiso ha dichiarato che considerava Carolina sempre sua moglie, anche prima delle nozze ufficiali. Le pubblicazioni confermano l’intenzione di convolare a nozze, mentre i preparativi sono in corso. La coppia si prepara a condividere un nuovo capitolo della loro vita.

Carolina, imprenditrice e influencer, l'ha già accompagnato al nostro party, che dà il via ufficiale alla settimana sanremese. Un preludio ancora più romantico alle nozze previste a giugno, magari il 25, giorno del compleanno dell’artista (compirà 43 anni). Tommaso e Carolina si sono conosciuti durante una partita di calcio quasi dieci anni fa e da allora non si sono più lasciati. Hanno attraversato insieme le trasformazioni artistiche di Paradiso, le pause e gli addii con i Thegiornalisti, le soprattutto le ripartenze da solista. Nell’aprile 2025 sono diventati genitori di Anna, un passaggio che per il cantautore romano ha segnato uno spartiacque. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

