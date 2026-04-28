McDonald’s aperto i panettieri no | il paradosso del 1° maggio che divide la Francia

In Francia, il 1° maggio rappresenta un giorno di festa per alcune categorie di lavoratori, mentre altri non possono aprire le proprie attività. È il caso dei panettieri e dei fiorai, che sono soggetti a restrizioni particolari e non possono aprire i loro negozi in questa giornata. Questa disparità ha suscitato discussioni e polemiche tra le diverse categorie di lavoratori, evidenziando un divario tra le attività che possono operare e quelle che devono rimanere chiuse.

«Sapevate che i panettieri e i fiorai non hanno il diritto di aprire il loro negozio il Primo maggio?». La domanda è stata posta dall’ex primo ministro francese Gabriel Attal in un video pubblicato sul suo account X. L’ex primo ministro ha riportato al centro dell’attenzione un tema che ogni anno genera tensione in Francia, infatti, i panettieri e i fiorai non possono far lavorare i loro dipendenti nel giorno della festa dei lavoratori. Questo ha portato molti a prendere delle multe negli anni per essere rimasti aperti. Nel dibattito politico è intervenuto lo stesso Attal, che ha rilanciato la questione sui social sottolineando quella che definisce una contraddizione del sistema.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto”FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse... Festival del Maggio e Maggio Aperto: una sinfonia perfettaPresentato il programma di “Maggio aperto” assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità “Una Traviata da cortile” di e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La piscina di palline gigante: come visitare la maxi installazione di McDonald's per il Fuorisalone; Addio al nome McDino's: il Tribunale di Bari dà ragione a McDonald's; L'aggressione davanti al McDonald’s di via Farini a Milano; Bari, dimentica marsupio con pistola al McDonald’s: arrestato insieme alla compagna. McDonald’s ha aperto i battenti. E presto gli altri punti venditaCon il taglio del nastro avvenuto ieri mattina del nuovo ristorante McDonald’s, è ufficialmente iniziata a Sansepolcro la riqualificazione dell’area ex Boninsegni e Cose di Lana. O quantomeno, si è ... lanazione.it McDonald’s apre un nuovo ristorante a Montesarchio con 30 dipendenti. Oggi l’inaugurazioneAprirà oggi giovedì 16 aprile il nuovo ristorante McDonald’s a Montesarchio, situato in Via Annunziata Vecchia. Terzo McDonald’s in provincia, ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che p ... ntr24.tv La morte di un pilota di Formula 1 porta McDonald a incontrare una sua vecchia fiamma. #McDonald&Dodds ogni lunedì alle 21:10 su #Giallo #Canale38 - facebook.com facebook