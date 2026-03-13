Festival del Maggio e Maggio Aperto | una sinfonia perfetta

Il Festival del Maggio e Maggio Aperto sono due iniziative che si svolgono nel cuore della stagione culturale, portando sul palco concerti di musica lirica, sinfonica e da camera. Gli eventi si svolgono in diverse location, coinvolgendo artisti e orchestre di rilievo nazionale e internazionale. La programmazione include spettacoli che si inseriscono in un calendario ricco di appuntamenti, con un’attenzione particolare alla varietà delle proposte musicali.

Presentato il programma di “Maggio aperto” assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità “Una Traviata da cortile” di e con Alessandro Baricco. Le musiche per Rothko Chapel sold out. Una stagione nel segno di Beethoven Il Maggio si fa sempre più “aperto”, in ogni senso, e corre a braccetto del Festival principale. Impossibile tentare di riassumere gli eventi più importanti che attendono musica lirica, sinfonica, da camera nei prossimi mesi, ma forse c'è un nome che più di tutti salda passato e presente di un settore che, dalle nostre parti, sta vivendo una stagione assolutamente florida. E quel nome è Beethoven: il maestro Daniele Gatti dirigerà al Maggio Musicale Fiorentino il ciclo delle nove sinfonie (e lo stesso Zubin Mehta dirigerà la nona in occasione del suo novantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Musart Festival 2026: Ben Harper, Elio e le Storie Tese. Orchestra e coro del MaggioMusart Festival 2026 prenderà il via domenica 28 giugno con Ben Harper affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre... Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con... Una raccolta di contenuti su Festival del Maggio e Maggio Aperto una... Temi più discussi: Voices, il festival europeo del giornalismo, torna in Italia: Firenze pronta per la terza edizione; Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Pagliacci & Cavalleria rusticana; Riccione accende la primavera italiana: grandi mostre, festival culturali, eventi family, sport e spettacoli da Pasqua a giugno; Ehi, Timothée, vieni a Firenze per l'opera con la regia del tuo amico Guadagnino: anche il Maggio Musicale risponde a Chalamet. Festival del Maggio e Maggio Aperto: una sinfonia perfettaPresentato il programma di Maggio aperto assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità Una Traviata da cortile di e con Alessandro Baricco. Le musiche per Rothko Chap ... firenzetoday.it Il Maggio Musicale Fiorentino apre alla città con 'Maggio Aperto'Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino che giunge alla sua 88° edizione varando ufficialmente il triennio di direzione musicale del maestro Daniele Gatti, presenta il mosaico di collaborazioni con ... gonews.it Firenze. Ci vediamo tra poco al #Voices - European Festival of Journalism and Media Freedom, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per parlare di giornalismo libero, bavagli, intimidazioni e condizionamenti da parte del potere politico e dei gruppi estre x.com The third edition of the European journalism festival will take place from 10 to 12 March at the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. https://www.florencedailynews.com/2026/03/04/voices-festival-on-media-freedom-returns-to-florence/ - facebook.com facebook