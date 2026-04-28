Kylian Mbappé, che al Paris Saint-Germain godeva di una condizione fisica impeccabile, ha già subito 13 infortuni dal suo trasferimento al Real Madrid. La sua stagione con il club spagnolo si distingue per il numero di infortuni, un dato che sorprende considerando la sua storia clinica al PSG, dove non aveva mai avuto problemi di salute significativi. La situazione evidenzia un cambiamento notevole rispetto al passato recente del calciatore.

Quella vissuta da Kylian Mbappé al Real Madrid è una stagione paradossale dal punto di vista degli infortuni ed è ancora più paradossale se si considera che al Psg aveva una cartella clinica invidiabile. Ne parla Marca. Mbappé e l’incubo infortuni. Scrive Marca: Mbappé è protagonista di uno dei “casi clinici” più sorprendenti della stagione. Il francese è arrivato dal Psg con un report medico in cui risultavano 13 stop per infortunio in sette anni nel club parigino. Tutti di lieve entità. Infatti, nelle tre stagioni precedenti al suo arrivo al Real Madrid, aveva accumulato appena 42 giorni di assenza. Nulla a che vedere con le due stagioni vissute nel club blanco, in cui ha già totalizzato 13 problemi fisici: quattro nella scorsa stagione e nove in quella attuale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé al Psg era sano come un pesce; al Real Madrid ha già totalizzato 13 infortuni.

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Francia in ansia per Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid, sostituito nel finale della partita venerdì contro il Real Betis, ha riportato "una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra", come riferisce il club che non indica i tempi di recupero. # - facebook.com facebook