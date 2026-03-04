Il Real Madrid sta affrontando una serie di infortuni che coinvolgono diversi giocatori chiave. Rodrygo si è rotto il legamento crociato e rimarrà fuori sia per il resto della stagione sia per il Mondiale. Mbappé ha problemi al ginocchio, con un possibile risentimento al crociato che rischia di peggiorare se il recupero non sarà gestito con attenzione.

Rodrygo si è rotto il crociato dopo essere stato fuori un mese per una tendinite. Camavinga ha un problema ai denti e Kylian non si bene che cos'abbia al ginocchio Madrid (Spagna) 04052022 - Champions League Real Madrid-Manchester City foto ImagoImage Sport nella foto: esultanza gol Rodrygo Goes ONLY ITALY Rodrygo si è rotto il crociato e salterà il Mondiale (oltre ad aver finito la stagione). Mbappé non si sa bene cos’abbia ma il ginocchio non va e il suo crociato pare sia giunto al limite: un recupero affrettato potrebbe fargli fare la fine di Rodrygo. Camavinga non gioca da due partite per un dente cariato. In attacco adesso Arbeloa può contare solo su tre attaccanti: Vinícius, Gonzalo e Brahim Diaz sono gli unici attaccanti disponibili per la trasferta di Vigo (Mastantuono è squalificato dopo essere stato espulso). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Crociati saltati, denti cariati e il ginocchio di Mbappé: la situazione infortuni del Real Madrid è complicata

Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.

Leggi anche: LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero

