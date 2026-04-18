Kylian Mbappé è arrivato a Madrid nell'estate successiva alla vittoria di Champions e Liga, avvenute anche due anni prima. Da allora, i Blancos non hanno conquistato alcun trofeo di rilievo, né in Champions né in Liga. La presenza del calciatore nel club non ha portato a successi in queste competizioni. La sua permanenza ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulla compatibilità tra le aspettative e i risultati ottenuti.

Potrà colpire ma è un dato di fatto. Mbappé è arrivato a Madrid nell’estate successiva alla conquista di Champions e Liga (vinte anche due anni prima) e da allora i Blancos non hanno vinto né una Champions né una Liga né un altro trofeo spagnolo. Lo scorso anno sul banco degli imputati finì Carlo Ancelotti. Quest’anno, Florentino è corso ai ripari, ha ingaggiato un allenatore contemporaneo come Xabi Alonso. Ma i risultati non sono cambiati, Non solo, Xabi Alonso è stato persino esonerato e al suo posto è arrivato Arbeloa. Tre allenatori, stesso risultato: zero tituli. Anche se Ancelotti due titoli li vinse: la Supercoppa europea e l’Intercontinentale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé il lusso che non sta bene con niente. Chiedete a Psg e Real Madrid

Mbappe vs Real Madrid

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