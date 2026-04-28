Durante il Koningsdag 2026, la regina ha partecipato a un evento pubblico indossando un abito in chiffon, mantenendo il suo stile elegante. Nel corso della giornata, è stata vista pattinare sui pattini, dimostrando dinamicità e spontaneità. La presenza della sovrana ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito con interesse le sue attività durante la celebrazione.

Maxima d’Olanda non perde l’occasione per stupire e lo ha fatto anche in occasione del Koningsdag 2026, quello che possiamo tradurre come “Giorno del Re”. Si è divertita insieme al marito e alle splendide figlie, ha sfoggiato un look impeccabile in uno dei suoi colori preferiti e, come se non bastasse, si è scatenata sui pattini come una ragazzina. Una giornata a Dokkum che ha coinvolto la popolazione locale, orgogliosa di una Sovrana così “sportiva” e fuori dalle righe. Maxima si scatena sui pattini per il compleanno di Re. Quest’anno la scelta per il Koningsdag è caduta sulla pittoresca città di Dokkum, famosa per il suo legame con il pattinaggio e la leggendaria maratona Elfstedentocht.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda si scatena sui pattini, ma non rinuncia allo stile con l’abito in chiffon

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