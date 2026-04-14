Maxima d' Olanda per affrontare la sfida di stile con Melania Trump usa l' arma della diplomazia

Maxima d'Olanda ha scelto di indossare un abito arancione disegnato da Claes Iversen. La scelta si inserisce in un'occasione ufficiale, dove il suo abbigliamento ha attirato l'attenzione dei presenti. La presenza dell'ex first lady americana, Melania Trump, ha completato il quadro di un evento internazionale. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata riguardo alla scelta stilistica della duchessa o alle motivazioni dietro la sua apparizione.

Maxima d'Olanda e re Willem-Alexander sono negli Stati Uniti per una missione di lavoro. L'agenda è fittissima ma non potevano non fare tappa a Washington dove erano attesi per un ricevimento di con i rappresentanti di imprese, istituzioni ed enti dei due paesi. Successivamente, invitati da Donald Trump, i reali olandesi hanno cenato alla Casa Bianca accompagnati dal primo ministro Rob Jetten. Non trattandosi di una cena di stato, la regina non ha dovuto mettere in valigia un abito da gala e una tiara ma si è potuta limitare a un cocktail dress con qualche gioiello. Un look particolarmente appropriato studiato per non oscurare la padrona di casa ma per dare rilievo al suo ruolo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maxima d'Olanda per affrontare la sfida di stile con Melania Trump usa l'arma della diplomazia Diplomazia in stile MAGA: gli ambasciatori Usa agitano l’Europa. Cosa c’è dietro la strategia di TrumpRoma, 25 febbraio 2026 – Sebbene la loro qualifica ufficiale sia quella di “diplomatici”, i rappresentanti inviati da Donald Trump in Europa hanno... Maxima d’Olanda, il tenero abbraccio con la figlia dopo l’addestramento militareL'erede al trono dei Paesi Bassi, Amalia d'Orange, ha ufficialmente concluso il suo addestramento come riservista nelle Forze Armate. La regina Camilla vuole incontrare le vittime di Jeffrey Epstein. Accompagnata da Melania Trump - facebook.com facebook Un possibile incontro privato durante la visita negli Stati Uniti prende forma tra indiscrezioni e trattative riservate. Sullo sfondo, l’ipotesi di un coinvolgimento di Melania Trump e un equilibrio diplomatico ancora tutto da definire. x.com