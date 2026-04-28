Maxi sequestro della guardia di finanza | trovata quasi una tonnellata di bulbi di papavero

La guardia di finanza ha sequestrato quasi una tonnellata di bulbi di papavero essiccato durante un controllo su un mezzo pesante tra il 25 e il 26 aprile 2024 a Brunico. È stata inoltre presentata una denuncia a carico di un soggetto coinvolto nel trasporto. L'operazione si è conclusa con il sequestro della merce, che sarà analizzata dagli inquirenti.

Una denuncia e il sequestro di quasi una tonnellata di bulbi di papavero essiccato. È questo l’esito di un intervento condotto dalla guardia di finanza lo scorso fine settimana, tra il 25 e il 26 aprile 2024, in seguito a un controllo di un mezzo pesante che percorreva le strade di Brunico.La.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanzaDi seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia... Contrabbando di carburante ad Acerra, maxi sequestro della Guardia di FinanzaQuattro soggetti denunciati e sequestrati 80 mila litri di gasolio di contrabbando, un’autocisterna, un autoarticolato e un impianto clandestino di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: OPERAZIONE A LARGO RAGGIO DELLA GUARDIA COSTIERA DI MANFREDONIA MAXI SEQUESTRO DI BIANCHETTO: SANZIONI FINO A 10MILA EURO.; Banca clandestina scoperta tra Padova e Venezia: maxi sequestro della Guardia di Finanza, 21 indagati e beni per oltre 40 milioni; Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Terni: cocaina e hashish per 300mila euro, sospetto in fuga; Sora - Scoperto deposito di profumi contraffatti: maxi sequestro della Guardia di Finanza. Maxi sequestro da oltre 30 milioni di euro: scoperta una frode fiscale nella grande distribuzioneNAPOLI - La Procura di Napoli Nord, insieme al Nucleo di Polizia Economico?Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, ha portato alla luce una vasta Maxi sequestro da oltre 30 milioni di euro: sc ... marigliano.net Mafia, maxi sequestro da 15 milioni di euro della Guardia di FinanzaLa sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha emesso un decreto di sequestro beni – dal valore di oltre 15 milioni di euro – nei confronti dell’imprenditore licatese Angelo Stracuzzi, 5 ... licatanet.it Smantellata una holding occulta di Licata. Sequestro da 15 milioni effettuato dalla Guardia di finanza tra Agrigento e Palermo - facebook.com facebook Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. #ANSA x.com