Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un maxi tamponamento sulla superstrada Fi-Pi-Li, all’altezza di Montopoli Valdarno, in direzione mare. Nell’incidente sono rimaste coinvolte diverse vetture e si registrano un morto e diversi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi. Code e rallentamenti C'è purtroppo un decesso nell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 lungo la superstrada Fi-Pi-Li all'altezza di Montopoli Valdarno, direzione mare. In un tamponamento sono rimasti coinvolti due auto, un furgone e un autoarticolato. L'incidente è apparso subito grave, come da segnalazioni anche degli automobilisti in transito che sono rimasti bloccati nel tratto, chiuso in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti consegnandoli al personale del 118. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Maxi tamponamento in superstrada a Montopoli: un morto e diversi feriti

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