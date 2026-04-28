La procura di Napoli ha avviato un’indagine su una società di logistica collegata a un consorzio di supermercati, accusandola di aver emesso fatture false per un totale di 166 milioni di euro. Secondo le indagini, l’azienda avrebbe manipolato appalti e adottato pratiche illecite per ottenere manodopera a basso costo. Sono stati eseguiti sequestri nelle sedi dell’azienda e di altre società coinvolte.

La procura di Napoli ha accusato società di logistica PAC2000A, consorziata di Conad in Campania, di essere al centro di un sistema di fatture false dal 166 milioni di euro e di aver truccato appalti e utilizzato metodi illeciti per usufruire di manodopera a basso costo. L’azienda non lavora nei supermercati della grande catena italiana, ma si occupa della rete logistica. Il sistema si sarebbe basato su 18 cooperative che erano in realtà del tutto dipendenti dall’azienda sotto accusa. Grazie a esse, PAC2000A avrebbe potuto utilizzare manodopera a basso costo senza i limiti imposti dai contratti di somministrazione. L’azienda ha già sanato la sua posizione con il fisco.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maxi frode dei supermercati da 166 milioni di euro, scattano sequestri a Napoli

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