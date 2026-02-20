Valanga d'odio su Mattia Bellucci | Spero che tu muoia Cosa c’è davvero dietro gli insulti
Mattia Bellucci ha ricevuto una raffica di insulti online dopo la sconfitta contro Kecmanovic al Delray Beach Open. Molti utenti hanno scritto commenti violenti, tra cui minacce di morte, sui social network. La vittima ha commentato la crescente aggressività degli haters e il rischio di perdere il rispetto reciproco nello sport. La situazione ha acceso le polemiche sulla cattiveria diffusa nel mondo del tennis. La polemica resta aperta e suscita molte reazioni.
Il tennista italiano nel mirino degli haters dopo aver perso contro il serbo Kecmanovic al Delray Beach Open in Florida. C'è anche chi gli augurato: "Spero ti spacchi tutto".🔗 Leggi su Fanpage.it
