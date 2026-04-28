Un politico ha commentato la possibilità di elezioni anticipate, affermando che la decisione spetta al governo attuale. Ha aggiunto che, indipendentemente dal momento del voto, è previsto che il centrosinistra ottenga la vittoria. Le sue parole sono state pronunciate in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni che lo hanno portato a questa convinzione.

“Voto anticipato? Lo decide la Meloni. La mia impressione è che si voti presto o tardi il destino è segnato e vince il centrosinistra”. Politiche 2027, Così il senatore toscano Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Bologna martedì 28 aprile, in merito alle politiche 2027? Dopo aver dichiarato Renzi ospite di Parenzo a La7: “Elly Schlein è tranquillamente nelle condizioni di battere Giorgia Meloni. Chi dice il contrario mente. Il dato politico è molto semplice: il centrosinistra c’è. Questa coalizione ha i numeri. Se ci saranno primarie di centrosinistra, noi rispetteremo chi le vince”. Renzi: “La Meloni parlava tanto di politica estera quando aveva una storia da raccontare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Matteo Renzi: “Che si voti presto o tardi il destino è segnato e vince il centrosinistra”

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