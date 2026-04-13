Nelle ultime primarie del centrosinistra a Pistoia, Giovanni Capecchi ha ottenuto la vittoria, diventando il candidato sindaco per le elezioni comunali. La competizione si è conclusa con una differenza di circa mille voti rispetto all’avversario. La scelta è stata fatta dalla coalizione che si prepara ora alla campagna elettorale, in vista delle consultazioni che si terranno prossimamente.

di Alessandro Benigni PISTOIA Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del comune di Pistoia sarà Giovanni Capecchi. Il professore universitario, sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra e dall’area progressista della coalizione, ha vinto le partecipate primarie andate in scena nella giornata di oggi, battendo Stefania Nesi, candidata del Partito Democratico e dell’area riformista. Il computo finale al termine dello spoglio, scattato dopo la chiusura dei seggi alle 22, ha visto prevalere Capecchi su Nesi per 5.266 voti a 4.104. Un margine decisamente importante, pari a oltre mille preferenze. In percentuale, il confronto dice 56,5% a 43,5% (dati ufficiosi).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capecchi vince le primarie. Il centrosinistra ha scelto il suo candidato sindaco. Nesi battuta di mille voti

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