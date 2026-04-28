Matteo Lleshi sogni e ambizione verso lo spettacolo

Un giovane toscano ha condiviso il suo percorso tra sport, studi e comunicazione, parlando delle sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo. Ha descritto i sogni di entrare nel settore della moda e della televisione, sottolineando la volontà di esplorare nuove opportunità professionali. Durante l’intervista, ha spiegato come l’esperienza nel campo sportivo e gli studi abbiano influenzato le sue scelte future.

Tra sport, studio e comunicazione, il giovane toscano racconta il suo percorso e guarda con determinazione a moda, televisione e nuove opportunità nel mondo dello spettacolo Tra spontaneità, ambizione e voglia di mettersi in gioco, Matteo Lleshi, 18 anni, racconta il suo approccio al mondo dello spettacolo con entusiasmo e naturalezza. Originario di Licciana Nardi, in Toscana, Matteo Lleshi unisce la passione per lo sport a una forte predisposizione alla comunicazione, con lo sguardo già rivolto verso nuove esperienze e opportunità. «Studio, sono in quinta superiore. Al di fuori della scuola mi alleno in palestra e gioco a calcio. In futuro mi piacerebbe dare una mano a mio padre nell’attività di famiglia».🔗 Leggi su Bollicinevip.com Notizie correlate A Bari lo spettacolo che rompe gli schemi: i ragazzi della Zip.H portano in scena i loro sogni all'AbelianoLa compagnia composta da giovani con disabilità, diretta dall'artista Davide Ceddia, porta sul palco 'Dietro quella nuvola', un'opera inedita,... Spettacolo 'Uno, nessuno, centomila' con Enrico Lo VersoLo spettacolo, in scena da dieci anni,riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a Catania, con una...