Spettacolo ' Uno nessuno centomila' con Enrico Lo Verso

Lo spettacolo 'Uno, nessuno, centomila', con protagonista Enrico Lo Verso, torna in scena a Catania dopo dieci anni di attività. Il debutto risale a una decade fa e da allora ha riscosso un buon riscontro di pubblico e critica. La rappresentazione sarà accompagnata da una promozione speciale rivolta agli spettatori locali.

Lo spettacolo, in scena da dieci anni,riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a Catania, con una promozione dedicata al pubblico. Fino al 31 marzo, tutti i posti numerati, in qualsiasi settore, saranno disponibili al prezzo unico di 12 euro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Enrico Lo Verso al Teatro Le Laudi con "Uno, nessuno, centomila"Lo spettacolo, in scena da dieci anni, riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a Firenze, con una... Leggi anche: "Uno, nessuno, centomila" con Enrico Lo Verso in scena al teatro di Mesagne Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso - Stagione teatrale 2026 - Comune di Cassano Ionio