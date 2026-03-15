A Bari lo spettacolo che rompe gli schemi | i ragazzi della ZipH portano in scena i loro sogni all' Abeliano

A Bari, i giovani della Zip.H presentano uno spettacolo all'Abeliano che combina musica e parole, portando in scena storie e riflessioni su temi come l’amore, l’amicizia e il desiderio. Lo spettacolo mira a far guardare

La compagnia composta da giovani con disabilità, diretta dall'artista Davide Ceddia, porta sul palco 'Dietro quella nuvola', un'opera inedita, scritta dagli stessi protagonisti, tra canzoni, parodie e racconti Uno spettacolo tra musica e parole, per portare in scena racconti e pensieri su temi come l'amore, l'amicizia, il desiderio, e imparare a guardare "dietro quella nuvola". Si chiama proprio così la commedia che vede protagonisti i giovani attori della Compagnia Zip.H che si esibiranno martedì prossimo, 17 marzo, sul palco del Nuovo Teatro Abeliano di Bari. Del gruppo teatrale fanno parte nove ragazzi e ragazze con disabilità, ospiti dei centri Zorba e Crisalide, gestiti dalla cooperativa sociale Zip. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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