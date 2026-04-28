Mattarella | la vera sfida è superare i limiti non il potere

Il presidente ha incontrato una delegazione in occasione del centenario di Don Milani, sottolineando che la vera sfida consiste nel superare i propri limiti, anziché concentrarsi sul potere. L'incontro si è svolto a Roma il 27 aprile 2026, durante il quale sono stati discussi temi legati alla crescita personale e al ruolo delle sfide individuali. La dichiarazione è arrivata in un momento di riflessione pubblica sulla natura del potere e dell’impegno personale.

? Cosa sapere Mattarella riceve la delegazione di Bindi a Roma il 27 aprile 2026.. Il Presidente richiama al superamento dei limiti personali in occasione del centenario Don Milani.. Durante il ricevimento avvenuto a Roma il 27 aprile 2026, Mattarella ha delineato una distinzione etica fondamentale tra l’ambizione individuale e la posizione sociale, accogliendo la delegazione guidata da Bindi in occasione del centenario di Don Milani. Il Capo dello Stato ha espresso un concetto profondo durante l’incontro con i rappresentanti del Comitato nazionale per il centenario della figura di Don Milani. Secondo quanto emerso dal confronto, la vera divergenza non risiede nella gerarchia tra chi detiene il potere o influenza gli altri e chi ne è privo, ma nella capacità di orientare le proprie aspirazioni verso obiettivi elevati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella: la vera sfida è superare i limiti, non il potere Notizie correlate XRP verso la DeFi: il piano per superare i limiti delle banche? Cosa sapere Il validatore Vet propone XRP come asset ponte per superare i limiti della TradFi. Peaky Blinders, la storia vera della banda che sfidò il potere finanziarioDalle strade sporche di Birmingham ai corridoi dei grandi banchieri, i Peaky Blinders mostrarono come criminalità, ambizione e immagine possano...