Peaky Blinders la storia vera della banda che sfidò il potere finanziario

La vicenda dei Peaky Blinders si svolge tra le strade di Birmingham e i grandi ambienti finanziari, dove questa banda ha operato per diversi anni. La loro attività ha coinvolto attività criminali e incontri con figure di rilievo del settore bancario, creando un collegamento tra il mondo sotterraneo e l’establishment economico. La storia si sviluppa attraverso eventi documentati che testimoniano il loro ruolo nel panorama criminale dell’epoca.

Dalle strade sporche di Birmingham ai corridoi dei grandi banchieri, i Peaky Blinders mostrarono come criminalità, ambizione e immagine possano intrecciarsi fino a costruire un mito destinato a sopravvivere. Nei quartieri operai dell’Inghilterra industriale, questa banda di giovani delinquen ti seppe imporsi non solo con la violenza (molta, e anche sulle donne), ma anche con uno stile riconoscibile e una reputazione costruita ad arte. Steven Knight, celebre sceneggiatore britannico e autore dell’omonima serie, di cui di recente è stato distribuito un nuovo film, ha ripreso questa storia e l’ha trasformata in una saga epica - e parecchio romanzata - sul capitalismo finanziario, sulla mobilità sociale e sulle fragilità di un sistema capace di creare e distruggere ricchezze in un istante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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