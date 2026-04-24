XRP verso la DeFi | il piano per superare i limiti delle banche

Un nuovo aggiornamento nel mondo delle criptovalute mira a rafforzare il ruolo di XRP nel settore della finanza decentralizzata. Un validatore ha suggerito di utilizzare XRP come asset ponte per facilitare pagamenti transfrontalieri e gestire la liquidità, superando così alcuni limiti delle istituzioni finanziarie tradizionali. È in fase di test un aggiornamento, denominato XLS-66, che valuterà la capacità del protocollo di supportare queste operazioni.

? Cosa sapere Il validatore Vet propone XRP come asset ponte per superare i limiti della TradFi.. L'aggiornamento XLS-66 testerà la capacità del protocollo di gestire pagamenti transfrontalieri e liquidità.. Il validatore dUNL del registro XRP, noto come Vet, ha delineato un percorso in cui il token XRP potrebbe agire da catalizzatore fondamentale per la transizione verso la finanza decentralizzata, superando i limiti strutturali dei sistemi bancari tradizionali. Secondo l’analisi fornita da Vet, il settore DeFi deve ancora compiere un lungo cammino prima di poter soppiantare completamente le attuali strutture finanziarie consolidate. Tuttavia, la posizione di XRP all’interno dell’ecosistema è considerata strategica per affrontare le criticità della finanza tradizionale (TradFi).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP verso la DeFi: il piano per superare i limiti delle banche Notizie correlate XRP contro stablecoin: la sfida tecnologica che divide le bancheDavid Schwartz, ex CTO di Ripple, ha scatenato un acceso dibattito nel mondo crypto spiegando perché le grandi banche globali dovrebbero preferire... Il Consiglio comunale verso la norma per superare il Piano Casa: come cambieranno gli incentivi ediliziDalla monetizzazione delle aree a standard agli extra per adeguamento sismico e altri fattori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gli holder di XRP ora hanno accesso diretto all’ecosistema DeFi di Solana; Solana cattura XRP di Ripple: già disponile sulla sua chain e in DeFi. È svolta?; Notizie su XRP: il token collegato a Ripple debutta su Solana in un impulso alla DeFi; Approfondimenti di Leandro Fumão Crypto(@Fumao). Coinbase apre opportunità DeFi per i detentori di XRP e Dogecoin su Base.I trader di criptovalute che detengono XRP {{XRP}} e dogecoin DOGE $0.09426 possono ora accedere a opportunità di rendimento generate dal finanza decentralizzata (DeFi) su Base, la blockchain layer-2 ... coindesk.com Solana cattura XRP di Ripple: già disponile sulla sua chain e in DeFi. È svolta?Solana annuncia lo sbarco sul network di una versione wrapped di XRP di Ripple. Ecco cosa cambia ora. criptovaluta.it Un solo defi h comprato la Gold Card da 1 milione di $ per ottenere la residenza #Trump x.com In risposta a un attacco hacker su DeFi Drift, la società guidata da Paolo Ardoino ha emesso 2 miliardi di Usdt su Ethereum in soli due giorni - facebook.com facebook