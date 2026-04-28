Mattarella che disgrazia Ora si pente della Minetti

Il presidente della Repubblica ha deciso di riconsiderare una decisione presa in passato riguardante una ex parlamentare, dopo aver letto alcuni articoli pubblicati da un quotidiano. In passato, i suoi consiglieri avevano sostenuto fermamente quella scelta, ma ora il capo dello Stato sembra aver cambiato opinione. La questione ha suscitato attenzione, portando a una rivisitazione di una decisione che aveva già preso in precedenza.

Troppa grazia san Sergio. Ieri il Quirinale ha deciso di riaprire il dossier Nicole Minetti e a due mesi dalla firma ha innestato una fragorosa marcia indietro. Lo ha fatto con implicita sorpresa e toni perentori, come se il capo dello Stato, Sergio Mattarella, avesse firmato il discusso atto di clemenza a sua insaputa e senza essere garantito dalle verifiche necessarie per dare un perimetro di «inattaccabilità» al caso. La frenata a tempo scaduto arriva dopo un’inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano che ha sollevato dubbi sull’intera «operazione grazia», inducendo lo staff del presidente a indossare i guanti di amianto per trasferire altrove la patata bollente.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mattarella, che disgrazia. Ora si pente della Minetti Notizie correlate Nicole Minetti graziata, ora Mattarella chiede chiarimenti al ministero della GiustiziaRoma, 27 aprile 2026 – Sul ‘caso’ Nicole Minetti, ora Sergio Mattarella chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. Leggi anche: Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore”