Dopo la richiesta del Presidente della Repubblica, il Ministero della Giustizia ha avviato un’istruttoria sulla vicenda, con i primi risultati attesi entro 24 ore. La decisione segue una comunicazione ufficiale del Quirinale, arrivata meno di un’ora dopo, che ha sollecitato chiarimenti riguardo a una questione legale coinvolgente una figura pubblica. La situazione si sviluppa rapidamente, con iniziative già in corso da parte degli uffici competenti.

Azione, reazione. A neanche un’ora di distanza dalla nota con cui il Quirinale ha chiesto al ministero della Giustizia di acquisire urgentemente le “necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato” dal Fatto Quotidiano circa la grazia concessa a Nicole Minetti, da via Arenula hanno fatto sapere di essersi messi immediatamente a lavoro. I tecnici del dicastero di Nordio, infatti, hanno aperto un’istruttoria interna sul caso e stanno operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie pubblicate dal nostro giornale. Un lavoro, fanno sapere da via Arenula, che dovrebbe portare a saperne di più a strettissimo giro di posta, tanto che i primi risultati potrebbero arrivare in men che non si dica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore”

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Il ministero della Giustizia: «Avviata istruttoria, primi esiti entro 24 ore»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della...

Grazia a Nicole Minetti, ora il Quirinale si arrabbia. La lettera al ministero della Giustizia: «Acquisite con urgenze nuove informazioni»Davanti agli articoli del Fatto Quotidiano, che parlano di una seconda vita in Uruguay, non proprio rigida di Nicole Minetti, davanti ai dubbi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia.

Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it

Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaGrazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, il Quirinale chiede approfondimenti al Ministero della Giustizia. lettera43.it

ESCLUSIVO: quarta parte dell’inchiesta che ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiedere chiarimenti al ministro Nordio sulla "supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza" a Nicole Minetti. L'inchiesta a p - facebook.com facebook

La notizia contenuta nel comunicato è che la grazia per Nicole Minetti era stata proposta, a Mattarella, da Nordio x.com