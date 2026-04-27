Nicole Minetti graziata ora Mattarella chiede chiarimenti al ministero della Giustizia

Il presidente della Repubblica ha avviato un procedimento di chiarimento con il ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione di concedere il beneficio è stata oggetto di attenzione, mentre il capo dello Stato ha richiesto informazioni ufficiali per approfondire i dettagli della vicenda. Attualmente, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e il procedimento è in corso presso gli uffici competenti.

Roma, 27 aprile 2026 – Sul ‘caso’ Nicole Minetti, ora Sergio Mattarella chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. Scrive l’ufficio stampa del Quirinale: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicole Minetti graziata, ora Mattarella chiede chiarimenti al ministero della Giustizia Notizie correlate Nicole Minetti graziata, Mattarella chiede chiarimenti al ministero della GiustiziaRoma, 27 aprile 2026 – Sul ‘caso’ Nicole Minetti, il Colle chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. “Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”Roma, 11 aprile 2026 – Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giuseppe Cipriani jr., il compagno di Nicole Minetti graziata da Mattarella, era socio di Jeffrey Epstein; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Un Travaglio poco aggraziato; Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto ... ilgazzettino.it Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni” di @thomasmackinson x.com Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la gr - facebook.com facebook