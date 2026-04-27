Nicole Minetti graziata ora Mattarella chiede chiarimenti al ministero della Giustizia

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha avviato un procedimento di chiarimento con il ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione di concedere il beneficio è stata oggetto di attenzione, mentre il capo dello Stato ha richiesto informazioni ufficiali per approfondire i dettagli della vicenda. Attualmente, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e il procedimento è in corso presso gli uffici competenti.

Roma, 27 aprile 2026 – Sul ‘caso’  Nicole Minetti, ora Sergio Mattarella  chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. Scrive l’ufficio stampa del Quirinale:  “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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