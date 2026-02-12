Riapre il Sottomarinogiallo con la nuova gestione

Dopo alcuni mesi di chiusura, il Sottomarinogiallo riapre con una gestione completamente nuova. Luca Amadori ha deciso di rilanciare l’osteria a Cesenatico, portando in tavola un nuovo spirito e i sapori autentici di Romagna. I clienti potranno tornare a gustare piatti tradizionali rivisitati con passione e cura.

Ritorno al Sottomarinogiallo: Luca Amadori Rilancia un'Osteria Cesenate con un Nuovo Sapore di Romagna. Cesena si prepara a riassaporare una tradizione culinaria. Il Sottomarinogiallo, storica osteria della città, riaprirà i battenti mercoledì 25 febbraio con una nuova gestione guidata da Luca Amadori, giovane ristoratore savignanese reduce da un'esperienza di successo a Bologna. La riapertura, dopo un mese di passaggio di consegne, segna un ritorno alle radici per Amadori e una nuova scommessa per un locale simbolo della gastronomia romagnola. Un Rientro alle Origini Dopo l'Esperienza Bolognese.

