La Corte dei Conti europea avverte che l’Unione dipende troppo dalla Cina per le materie prime critiche. Nel suo rapporto, definisce irraggiungibili gli obiettivi della Commissione europea per il 2030, sottolineando come la strada per raggiungerli sia ancora piena di ostacoli. La relazione arriva mentre Bruxelles cerca di rafforzare le riserve e le fonti di approvvigionamento, ma il gap con Pechino resta enorme.

In un intervento molto duro e dettagliato, la Corte dei Conti dell’Unione europea ha descritto come “ un miraggio ” gli obiettivi che la Commissione si è data per il 2030 per quanto riguarda le materie prime critiche per la transizione ecologica e digitale. Nessuna delle tre parti in cui si divide il piano della Commissione, differenziazione degli approvvigionamenti, sviluppo del riciclo e produzione interna, sarebbe in traiettoria per rispettare le scadenze imposte. In alcuni casi, al contrario, la dipendenza da Stati come la Cina sarebbe in aumento. Corte dei Conti Ue: il piano sulle materie prime sta fallendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Materie prime, l’Ue dipende dalla Cina: la Corte dei Conti lancia l’allarme sul 2030

Gli Stati Uniti si muovono per mettere in sicurezza le materie prime critiche, destinando quasi 12 miliardi di dollari a creare una riserva strategica.

La Corte dei Conti ha sollevato preoccupazioni riguardo al nuovo decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, sostenendo che potrebbe compromettere i controlli e la responsabilità delle autorità.

