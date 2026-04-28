? Cosa sapere Il sindaco Antonio Nicoletti presenta a Matera la campagna Mai bandiera bianca contro la violenza.. L'iniziativa coinvolge scuole e influencer locali con l'obiettivo di sensibilizzare tutto l'anno.. Il sindaco Antonio Nicoletti e le autorità di Matera hanno presentato questa mattina nella Sala Mandela la campagna contro la violenza sulle donne denominata Mai bandiera bianca, un’iniziativa che vede il Comune impegnato insieme ad Anci e al Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Mentre i cittadini passeggiavano la facciata del Palazzo Municipale ha attirato lo sguardo di molti passanti: un grande stendardo arancione è stato esposto proprio oggi per comunicare una posizione netta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera si tinge d’arancio: nasce la sfida contro la violenza di genere

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