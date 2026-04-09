Ragusa | trappole del narcisismo la sfida contro la violenza di genere

A Ragusa si terrà una giornata dedicata alla prevenzione della violenza di genere, con un focus sulle dinamiche relazionali tossiche e sui comportamenti narcisistici. L'iniziativa mira ad approfondire i rischi legati a questi modelli di comportamento, offrendo strumenti di sensibilizzazione e confronto tra esperti e partecipanti. L'evento si inserisce in un percorso di attenzione sulle problematiche legate alla violenza di genere e alla tutela delle vittime.

Ragusa si prepara a un confronto verticale sulla prevenzione della violenza di genere con una giornata dedicata alla comprensione delle dinamiche relazionali tossiche. Venerdì 10 aprile, il progetto Amorù porterà l’attenzione sul legame tra narcisismo patologico e femminicidio, coinvolgendo scuole e istituzioni attraverso interventi specialistici dell’esperto Andrea Giostra. Il cuore dell’iniziativa si concentrerà su come l’amore possa trasformarsi in una trappola psicologica, analizzando le radici del comportamento narcisista che conduce alla violenza. Il percorso, che ha radici profonde nel tessuto sociale locale fin dal 2018, è guidato dall’associazione LIFE AND LIFE ETS. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa: trappole del narcisismo, la sfida contro la violenza di genere Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genereUno dei principali rischi legati alla vita digitale è senza dubbio il revenge porn: il 62% degli italiani, secondo la Relazione al Parlamento del...