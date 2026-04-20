La torre di Cologno si tinge di verde | nasce la sfida per la Terra

In occasione della Giornata mondiale della Terra, prevista per il 22 aprile, si svolge un’iniziativa digitale chiamata Semina amore, raccogli futuro. La torre di Cologno viene colorata di verde per celebrare questa giornata e promuovere la tutela ambientale. L’obiettivo è coinvolgere la popolazione attraverso un evento online che invita a sensibilizzare sulla cura del pianeta. La campagna si concentra su azioni pratiche e consapevolezza collettiva.

In occasione della Giornata mondiale della Terra, prevista per il 22 aprile, lancia un’iniziativa digitale denominata Semina amore, raccogli futuro per sensibilizzare la popolazione sulla tutela dell’ambiente. Il progetto mira a promuovere la salvaguardia del pianeta e delle sue risorse attraverso consigli pratici su come limitare l’impatto ecologico individuale e adottare condotte più responsabili. L’impegno digitale e il segnale visivo di Cologno Monzese. La campagna si svilupperà principalmente sui canali social dedicati a Per il Futuro e sul portale web istituzionale (https:mediasetinfinity.itperilfuturo), dove verranno condivisi suggerimenti concreti per gestire le scelte quotidiane in modo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La torre di Cologno si tinge di verde: nasce la sfida per la Terra Notizie correlate Via Oreno si tinge di verde: nasce il bosco per i nuovi natiUn nuovo polmone verde sta prendendo forma in via Oreno, dove i lavori per la creazione di un bosco urbano destinato ai più piccoli sono... Perugia si tinge di verde: nasce il giardino diffuso tra i vicoliLa sesta edizione di Perugia in Fiore trasformerà il volto della città umbra tra maggio e settembre 2026, coinvolgendo residenti, gruppi di amici e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cologno Monzese, la consigliera Lia Brasacchio indagata: Custodiva la droga dei clan. È la compagna del boss Giancarlo Vestiti; Tabellino partita Calcio Oratorio Cologno vs Aurora Seriate 1967; Cologno Monzese, bancomat fatto esplodere nella notte: paura tra i residenti, indagano i carabinieri; Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile). Del Debbio scrive su La Verità un articolo contro Pier Silvio e Marina Berlusconi per l'incontro con Tajani a Cologno Monzese. Giordano apre l'evento della Lega a Milano, manifestazione molto discussa da cui ha preso le distanze Forza Italia. Nel mondo Rete x.com La luce è colore. Dopo Cologno, in tutta Italia stanno nascendo altri Illumina, luoghi aperti, accessibili e multifunzionali pensati per rendere lo sport un impulso nella vita quotidiana di tutti, dove ogni persona può sentirsi parte attiva di una comunità sempre facebook